AEX: het cijferseizoen is begonnen

De Europese aandelenmarkten willen rustig het nieuwe weekeinde ingaan met een afwachtende houding.

Het cijferseizoen is begonnen. In de VS zal de winst over Q4 met 22,4% zijn gestegen en over heel 2021 met 49%. Die prachtige cijfers worden deels overschaduwd door de ontwikkeling van de inflatie, rente, grondstoffenprijzen en winstmarges.

In de premarktet geen extreme uitslagen. Het blijft in de VS en Europa dicht bij het slot van gisteren. Dat is bedenkelijk na de verliezen die gisteren zijn geleden met een daling van de Nasdaq van 2,5%. Azië lijkt het beter aan te voelen. Nikkei -1,3%. Shanghai -0,8%. CSI 300 -0,6%. De Chinese export steeg in december met 20,9% tegen een raming van 20%; de import steeg met 19,5% tegen een raming van 26,3%. Australië -1,1%.

Euro/dollar 1,1478. Bitcoin -2,4% op 42.948. Brent +0,2% op 84,60 dollar. Goud +0,3% op 1.827. Duitse Bunds -0,03 op min 0,0860%. De ontwikkeling naar de nul-lijn gaan snel. US Bonds +0,03 op 1,7274%.

RSI AEX niet verontrustend hoog

Geschreven door: Eddy Schekman

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook.

