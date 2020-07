AEX: Het draait om groei

Twijfels horen thuis in elke opgaande beweging op de aandelenmarkt. Ze mogen echter niet gaan overheersen. Het gaat om het totale plaatje.

De Nasdaq, Copenhagen en Shanghai staan alle 3 meer dan 10% hoger dan begin dit jaar. De AEX staat nog 5% beneden het startniveau van dit jaar, maar de beurskrach door het coronavirus is al goedgemaakt. Het beursherstel is in de hand gewerkt door de centrale banken en de steunoperaties van overheden, waardoor in vele landen de economische schade door de pandemie in belangrijke mate werden gecompenseerd. Uitzicht op groei is waar het momenteel om draait. Winststijgingen volgen dan vanzelf.

In China is de inflatie gestegen tot 2,7% in juni van 2,4% in mei. Het is een redelijk gezonde reactie na de monetair verruimende maatregelen en de aanzet voor een economisch herstel. Shanghai +1,3%. Nikkei +0,6%. Kospi +0,8% en Australië +0,9%. Euro/dollar 1,1359. Euro/yuan 7,9364. Goud +0,2% op 1.812,75. Brent onveranderd op 43,28 dollar. Duitse Bunds en US Bonds onveranderd op respectevelijk min 0,44% en 0,66%. De Amerikaanse futures staan wat lager en de Europese markten bewegen in de premarket rond het slot van gisteren.

