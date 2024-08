AEX: Het gevaar van Jackson Hole

De Europese aandelenmarkten moeten op eigen kracht bewegen. Geen belangrijke cijfers of monetaire maatregelen. Saai, maar wel tegen de achtergrond van de potentie van een stijgende trend van de AEX.

Misschien dat later deze week het bankiers-feestje in Jackson Hole voor een beter sentiment kan zorgen. Hoewel, iedereen verwacht dat de Fed de rente in september zal verlagen. Een verkeerd woord van Fed-president Powell zal doordreunen op de beursvloer.

De belangrijkste orders voor machines in Japan, exclusief die voor schepen en elektriciteitsbedrijven, stegen in juni 2024 met 2,1% m-o-m, waarmee ze de marktramingen van 1,1% overtroffen en verschoven van een daling van 3,2% in mei. Het was de eerste stijging sinds maart, grotendeels ondersteund door een opleving van de orders voor de niet-verwerkende sector.

In de VS blijft tech de aanjager. Nikkei -0,5% en Shanghai +0,6%. Hong Kong +1,1%. Een belofte van de Chinese centrale bank vorige week om geen drastische maatregelen voor de economie te nemen, bleef het sentiment ondersteunen. Handelaren hoopten ook dat Peking in de tweede helft van het jaar fiscale stimuleringsmaatregelen zou nemen. Tegelijkertijd zetten beleggers zich schrap voor de jaarlijkse bijeenkomst van wereldwijde centrale bankiers in Jackson Hole later deze week. Tijdens het evenement zal Fed-voorzitter Powell naar verwachting een stap bevestigen om de leenkosten in de VS te verlagen. Ondertussen heeft Goldman Sachs in het weekend de kans op een recessie in de VS volgend jaar teruggebracht van 25% naar 20%, daarbij verwijzend naar de laatste gegevens over detailhandelsverkopen en werkloosheidsaanvragen.

Euro/dollar 1,1040. Brent -0,2% op 79,53 dollar.

