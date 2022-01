AEX: het Jaar van de Tijger

Er zal vandaag worden geknald. Op de Europese aandelenmarkten met stijgende koersen en vanavond in China op Oudejaarsavond met vuurwerk.

Morgen begint het Jaar van de Tijger. De beurs is net als het roofdier. Het ene moment ligt het rustig te slapen, dan laat het een brullende gaap en op een ander moment valt het zijn prooi aan in de rug. Sinds het ontstaan van de haussebeweging 40 jaar geleden is het beursgedrag niet ander geweest. In 1986 daalde de beurzen, in 1998 was sprake van topvorming en in 2010 een mooie plus gevolg door een correctie in 2011. Het huidige beursbeeld heeft wel wat weg van 12 jaar geleden. Een waarschuwing, een brullende gaap door de ontwikkeling van de inflatie en rente. Wellicht laat de ECB later deze week haar klauwen zien.

De Amerikaanse en Europese futures wijzen op een goede beurs. In Azië is de Chinese binnenlandse aandelenmarkt deze week gesloten vanwege de viering van het nieuwe jaar. Japan is +1,3% en Australië is +0,2%. Duitse Bunds en US Bonds zijn +0,01 op min 0,0280% en 1,7892%. Euro/dollar 1,1163. Bitcoin -2% op 37.067 dollar. Brent +1,4% op 91,27 dollar. Goud -0,2% op 1.787 dollar.

AEX op jaarbasis

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 16971 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht