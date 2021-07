AEX: het zit even mee

Beleggers kunnen opgelucht adem halen. Ze hebben even van alles mee.

Fed-president Powell heeft zich positief uitgelaten over de ontwikkeling van de economie. Een herstel is op termijn mogelijk zonder steun van de Fed. Powell denkt ook dat over enkele maanden de inflatie weer zal dalen. Dit alles haalt de angst uit de markt dat de Fed de rente snel zal verhogen en snel zal verkrappen. Toch een rustige reactie van de rentes. Duitse Bunds -0,01 op min 0,4530%. US Bonds +0,01 op 1,2492%.

De AEX opende vanmorgen 0,5% in de plus. ArcelorMittal en RD Shell staan respectievelijk 3% en 2,6% hoger op meevallende kwartaalcijfers. Prosus is 2,8% in herstel op 74,14 euro nadat de Chinese overheid heeft gezegd dat in de toekomst Amerikaanse IPO’s mogelijk zijn voor Chinese bedrijven. Azië is vandaag hoger. Nikkei +0,6%, Shanghai +1,4%, CSI 300 +1,7%, Sensex +0,4%, Hong Kong +2,5% en Australië +0,3%.

Euro/dollar 1,1863. Euro/yuan 7,6772. Bitcoin onveranderd op 40.055, goud +0,7% op 1.819 en Brent +0,3% op 74,99 dollar.

De AEX (757,66) heeft op basis van de RSI enige ruimte voor een stijging. Het is echter nog steeds een tradersmarkt.

