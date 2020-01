AEX hoger / Australië boekt nieuw record

Toch knap hoe de AEX (612,55) voortdurend de bovengrens van de bandbreedte weet op te zoeken. Vandaag zullen de Europese indices hoger openen. In de premarket lopen de winsten op tot 0,3%.

Ook duidelijk hogere noteringen in Azië. De meevallende verkoop van iPhone is een belangrijke aanjager, net als de detailhandelsverkoop in Australië (november +0,9% tegen een raming van +0,4%), waardoor de ASX 200 op 6.938 een nieuw record bereikt. De index staat boven de high uit 2007. Hierdoor is ruimte voor een stijging naar de 7.900 op basis van de Elliott Wave. Nikkei +0,45%, Hong Kong +0,13%, Shanghai -0,24% en Kospi +0,71%.

Euro/dollar 1,1110. Euro/yuan 7,6967. Goud -0,31% op 1.549,50. Brent -0,05% op 65,34 dollar. Duitse Bunds -0,004 op min 0,225%. US Bonds +0,009 op 1,867%. Het renteplaatje zal vandaag in het teken staan van de Amerikaanse arbeidsmarktcijfers. De groei van het aantal banen buiten de agrarische sector wordt geraamd op 164.000 tegen een plus van 266.000 een maand eerder.

