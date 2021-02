AEX hoger. Cijfers Amazon, Alphabet en Alibaba bepalend

Meevallende kwartaalcijfers kunnen voor een flinke impuls zorgen op de aandelenmarkten.

Amazon en Alphabet lieten gisteren betere kwartaalcijfers zien dan verwacht. Amazon steeg in de nabeurs met 0,3% tot 3.290 dollar wat neerkomt op 81 keer de winst (TTM). CEO Jeff Bezos laat de dagelijkse leiding over aan Andy Jassy; zelf wordt hij voorzitter van de raad van commissarissen. Alphabet steeg in de nabeurs met 7,2% tot 2.067 dollar ofwel 37 keer de winst.

Cijfers

Het is duidelijk dat niet langer in het wilde weg hogere koersen worden neergezet na meevallende resultaten. Alibaba heeft een hogere winst per aandeel gerealiseerd dan verwacht: 22,03 yuan tegen een raming van 20,87 yuan. Beleggers zijn bevreesd dat de verstoorde relatie van oprichter Jack Ma met Beijing als een grauwsluier over de onderneming ligt. Het aandeel noteert in Hong Kong 3,6% lager op 250,60 HK dollar.

In de premarket staan de koersen in de VS en Europa hoger tot 0,7%. Nikkei +0,9%. Shanghai –0,5% vanwege de daling van de PMI-diensten van Caixin naar 52,0 in januari van 53,6 in december. Sensex +1,2%. Hong Kong -0,5%. Australië +0,9%.

Euro/dollar 1,2033. Euro/yuan 7,7755. Goud onveranderd 1.839,00, bitcoin +3% op 36.570 en Brent +0,8% op 57,90 dollar. Duitse Bunds +0,01 op min 0,47%. US Bonds onveranderd 1,11%.

Goedkope AMX

AMX-aandelen met een RSI van minder dan 50: Jde Peet’s, SBM, Intertrust, Vopak, Pharming en Air France-KLM.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 15729 berichten van Eddy Schekman

Één reactie op “ AEX hoger. Cijfers Amazon, Alphabet en Alibaba bepalend ”

Terug naar het nieuws overzicht