AEX hoger door deelakkoord

Europese aandelenmarkten kunnen opgelucht adem halen na het deelakkoord dat China en de VS hebben gesloten. In de premarket lopen de winsten op tot 0,7%. De AEX (602,86) kan hierdoor haar positie boven de 600 verstevigen.

Het akkoord dat met China is gesloten toont aan dat het geblaas van Trump een stofwolk heeft veroorzaakt in plaats van een disruptieve orkaan. Het akkoord bestaat uit lagere invoerheffingen in ruil voor meer export van agrarische producten van de VS naar China en een betere bescherming van intellectuele eigendommen van buitenlandse bedrijven in China.

In Azië wordt sterker gereageerd op de economische data die zijn gepubliceerd dan het bereikte deelakkoord China/VS. Nikkei staat 0,29% lager. In Japan daalde de PMI-industrie naar 48,8 in december van 48,9 in november. Shanghai +0,34%. In China steeg de industriële productie met 6,2% in november na +4,7% in oktober. De detailhandelsverkopen waren +8,0% in november tegen +7,2% in oktober. De investeringen in vaste activa stegen over de eerste 11 maanden met 5,2%, even sterk als over de eerste 10 maanden. De prijzen van nieuwbouw waren in november 7,1% dan en een jaar eerder tegen een plus van 7,8% een maand eerder. Kospi -0,11%. Euro/dollar 1,1135. Euro/yuan 7,7917. Goud onveranderd 1.481,20. Brent -0,23% 65,07. Duitse Bunds zijn +0,001 op min 0,293%. US Bonds plussen 0,01 op 1,831%.

