AEX hoger en 10 kansen die u niet verwacht

De opbouwende spanningen tussen China en de VS is wellicht een grotere bedreiging voor de aandelenmarkten dan de ontwikkeling van de inflatie en daarbij horende rente.

Stukje ongeloof Powell

De Fed heeft gedaan waar de markt om heeft gevraagd: de rente ontgewijzigend gelaten en de deur open gelaten naar een langdurig lage rente. Dat de inflatie momenteel boven de 2% staat neemt men voor lief en wordt geaccepteerd omdat deze langdurig beneden de 2% heeft gestaan. Gedurende de afgelope 10 jaar heeft de inflatie grotendeels bewogen tussen de 0% en 3%. Volgens de Fed zal de rente tot in 2023 laag blijven. Duitse Bunds zijn onveranderd min 0,38%. US Bonds zijn +0,02 op 1,66%. Het pas bij de uitspraak van Dallas-Fed-president Richard Fisher die op CNBC heeft gezegd dat Wall Street Fed-president Powell niet voor de volle 100% gelooft.

Geopolitieke spanning

Punt van zorg is de toenemene spanning tussen China en de VS. VS-president Biden blijkt een schattige kater te zijn met scherpe klauwen. Rusland-president Poetin heeft hij een moordenaar genoemd. Naar Chinese informatie- en communicatietechnologiebedrijven in de VS is een dagvaarding verstuurd, omdat hij wil weten of de bedrijven een risico vormen voor de nationale veiligheid. Dat is vragen naar de bekende weg. Van geopolitieke spanningen op de valutamarkt is geen sprake. Euro/dollar 1,1970. Euro/yuan 7,7687.

Markten

In de premarket blijft Amerika op zoek naar nieuwe hoogtepunten. Indices staan tot 0,4% hoger voor de Dow Jones. Euro Stoxx 50 staat in de premarket 0,3% in de plus. Azië heeft het positieve Amerikaanse beurssentiment overgenomen. Nikkei +1,5%. Shanghai +0,5%. China CSI 300 +0,7%. Hang Seng +1,7%. Australië -,6%.

Bitcoin onveranderd 58.902, goud +0,5% op 1.753 en Brent -0,8% op 67,43 dollar.

Top-10 alle effecten Euronext Amsterdam exclusief ETF’s met een hefboom op basis van potentie: Kraneshare CSI China Internet ETF, Corbion, Prosus, iShares MSCI China, Tkh Group, Adyen, IShares Bric 50 ETF, Jde Peet’s, ASMI en Amundi Smart Factory ETF.

