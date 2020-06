AEX en Wolf Warrior Diplomacy

Europese aandelenmarkten kunnen gevoelige tikken oplopen door de oplopende spanningen tussen China en de VS.

Het gaat niet alleen om de onderlinge handelsspanningen, maar ook de verwijten die VS-president Trump maakt richting China inzake de oorzaak van de uitbraak van het coronavirus en de inmenging van Trump bij de invoering van de Chinese veiligheidswet in Hong Kong. “Wolf Warrior Diplomacy” noemen deskundigen op CNBC de tactiek van Beijing, daarbij verwijzend naar enorm populaire films waarin Chinese vechters hun tegenstanders voortdurend weten uit te schakelen.

Anno 2020 is Wolf Warrior Diplomacy niets anders dan de inzet van diplomaten om bevriende naties van de VS onder druk te zetten. Australië mag al minder rundvlees exporteren naar China. Beijing heeft opgeroepen om niet op vakantie te gaan naar Oostenrijk. Het VK is bevreesd dat minder makkelijk een visa zal worden verstrekt voor een bezoek aan Hong Kong. Ook Canada, Zweden, Duitsland en Nederland zullen met Wolf Warrior Diplomacy te maken krijgen.

AEX

Europa staat in de premarket een half procent in de plus. De markt houdt steeds meer rekening met een V-vormig herstel, wat ook tot uitdrukking komt in de chart voor de AEX. In Azië steeg voor Australië met een winst van 2,8%. Het ondernemersvertrouwen is sterk verbeterd. In mei was de index -0,20 tegen -0,46 in april. De rest van Azië wacht op de Fed. Nikkei -0,8%, Shanghai +0,5% en Kospi -0,3%. Euro/dollar 1,1287 en euro/yuan 7,9843. Beide valutaparen zijn voor de korte termijn overbought. Goud -0,2% op 1.701,10. Brent +0,3% op 38,30 dollar. Duitse Bunds +0,004 op min 0,313%. US Bonds -0,037 op 0,847%.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman U kunt mijn voor Cashcow geschreven berichten ook lezen op Twitter en/of Facebook.

Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

Volg mij via





Bekijk alle 14952 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht