AEX hoger in een tradersmarkt

De Europese aandelenmarkten zullen vandaag een mooie herstelbeweging laten zien. Het blijft een tradersmarkt.

In de premarket staat de Euro Stoxx 50 0,4% in de plus. In Amerika lopen de winsten op tot 0,6% voor de Nasdaq. Ook hogere noteringen in Azië. Nikkei +2,3%, Shanghai +1,5%, CSI 300 +2,0% en Australië +0,6%. Voor alle belangrijke aandelenmarkten is sprake van een positief saldo ‘potentie minus risico’ op dagbasis (zie tabel). Op weekbasis zijn de saldi alleen positief voor de Nasdaq, Chinese markten en Nikkei. De omzetten zijn niet zo hoog als bij eerdere belangrijke correcties, wat een duidelijke aanwijzing is dat het een tradersmarkt is.

Euro/dollar 1,2096. Euro/yuan 7,7900. Bitcoin +0,1% op 49.744, ethereum +4,6% op 3.859, goud onveranderd 1.826 en Brent -0,6% op 66,68 dollar. Duitse Bunds -0,01 op min 0,1270%. US Bonds -0,01 op 1,6539%.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 16068 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht