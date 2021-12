AEX hoger in tradersmarkt

De Europese aandelenmarkten laten een positief beeld zien. Stoxx 50 staat 1,2% hoger.

Beleggers moeten hun horizon over het jaareinde heen tillen. Traders bepalen het sentiment. Belangrijk blijven de ontwikkeling van het coronavirus en de inflatie. In Zuid-Korea is de inflatie opgelopen tot 3,7% in november, dus ruim boven de doelstelling van 2%.

Brent is vandaag 1,2% hoger op 69,72 dollar. Op 25 oktober noteerde Brent nog 86 dollar. Sinds 24 november is de prijs gedaald van 82 dollar naar het huidige niveau. De OPEC besluit vandaag wat zij met het aanbod zal doen. De OPEC en zijn bondgenoten zullen beslissen of ze meer olie op de markt brengen zoals eerder gepland of dat ze het aanbod beperken, omdat de prijzen van ruwe olie afbrokkelden door de angst rond de nieuwe variant en nadat grote consumenten noodreserves hadden vrijgegeven.

In Azië was onvoldoende ruimte om te rageren op de kentering van de Amerikaanse en Europese futures. Nikkei -0,5%, Shanghai -0,1%, Sensex +0,8% en Homng Kong +0,2%. Euro/dollar 1,1318. Bitcoin -0,7% op 56.581. Duitse Bunds -0,01 op min 0,3420%. US Bonds +0,04 op 1,4443%.

