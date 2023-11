AEX hoger, maar opwaartse kracht wordt minder

De aandelenmarkten worden gedragen door de meevallende daling van de inflatie.

In de VS daalde deze in oktober naar 3,2% tegen 3,7% in de twee voorafgaande maanden. In het VK kwam deze uit op 4,6% tegen een verwachting van 4,8%.

Ook meevallende cijfers uit China: de groei van de winkelverkoop met 7,6% is hoger dan de 5,5% vorig jaar; de industriële productie nam de eerste 10 maanden van het jaar toe met 4,6% na +4,5% over de eerste negen maanden. De krimp van de Japanse economie in Q3 van 0,5% op kwartaalbasis was hoger dan de raming van -0,1%.

Toch overal hogere aandelenkoersen. De Amerikaanse futures staan goed in de plus. Europa is hoger: Nikkei +2,4%, FTSE 100 +1,1%. DAX +0,5% en AEX +0,6%. IMCD, Prosus en Galapagos plussen meer dan 1%. Euro/dollar 1,0874 bij een stijging van de Amerikaanse bonds (+0,006 op 4,4492%) en een daling van de Duitse Bunds (-0,008 op 2,5930%). Brent -0,1% op 82,34 dollar.

AEX staat hoog in de bandbreedte bij een hoge RSI. Dat haalt de kracht uit de opgaande beweging.

Geschreven door: Eddy Schekman

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook.

