AEX hoger maar voorzichtig

Het is positief dat de AEX (549,20) nu op het niveau staat van de ondergrens van de bandbreedte. Dat biedt kansen voor hogere koersen, maar de angst voor het coronavirus maakt beleggers terughoudend.

Azië is overwegend hoger. Kospi +1,1%. In Zuid-Korea steeg de PMI-industrie tot 48,5 in augustus van 46,9 een maand eerder. Nikkei onveranderd. In Japan een vergelijkbaar beeld: PMI-industrie augustus 47,2 tegen 45,2 een maand eerder. Ondernemers zijn nog wel voorzichtig. Investeringen in machines daalde in Q2 met 11,3% na een stijging van 0,1% in Q1. Australië -1,6%. Australië reageerde in de loop van de dag met het opbouwen van koersdruk doordat een ander pad wordt bewandeld voorde bestrijding van het coronavirus. De centrale bank handhaaft de rente.

Euro/dollar 1.1990. Euro/yuan 8,1784. Goud +0,9% op 1.985,90. Brent +0,9% op 42,99 dollar. Duitse Bunds onveranderd min 0,39%. US Bonds +0,02 op 0,71%. De stroom van analyses over een groei van de inflatie neemt toe. Deze is vooral gebaseerd op het verruimende monetaire beleid van de Fed. Veel beschouwingen zijn kortzichtig, omdat geen rekening wordt gehouden met de oploopsnelheid van het geld.

