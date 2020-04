AEX hoger op weg naar lang weekeinde

Professionele beleggers zullen geleidelijk toewerken naar het lange weekeinde, omdat de AEX vrijdag en maandag zal zijn gesloten vanwege Goede Vrijdag en Pasen.

Het lijkt erop dat de aandelenmarkten het Paasweekeinde starten met een positieve ondertoon. Vandaag wat hogere koersen, maar minder spectaculair dan gisteren. De opgaande beweging wordt onderbroken door winstnemingen in de VS.

Voor de AEX (489,82) is het belangrijk dat de index definitief de weerstand van 475 lijkt te hebben doorbroken en daardoor op weg is naar de 550. Het is opmerkelijk dat de zijwaartse zigzagbeweging die eind maart is ontstaan niet is gevolgd dooreen correctie. Dat is een teken van kracht. Analisten zijn nog steeds op zoek naar een antwoord op de economische correctie als gevolg van de lockdowns, en is daarmee de eerste recessie – want dat zal het zijn – die kunstmatig is gecreëerd door overheden. Wat wordt het: een V-vormige, U-, L- of misschien wel een W-vormige correctie.

Koopjesjagers zijn met iets anders bezig. Zij vragen zich af of zij het begin van een nieuwe opgaande beweging hebben gemist. In Azië overwegen hogere koersen. Nikkei +0,5%, Shanghai +1,7%, India +4,8%, Kospi +0,6% en Hong Kong +0,3%. Het veelvuldig tegendraadse Indonesië is -1,4%.

Euro/dollar 1,0814. Euro/yuan 7,6714. Goud -0,2% op 1.658,25. Brent +2,9% op 34,01 dollar. Duitse Bunds +0,02 op min 0,42%. US Bonds +0,01 op 0,69%.

Geschreven door: Eddy Schekman

Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

