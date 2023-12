AEX hoger vooruitlopend op uitspraken Fed

Wat gaat de Fed doen met de rente? En wat gaat ze zeggen? Misschien daarna nog een leuke reactie om vervolgens vrij snel het beurskaarsje voor dit jaar uitblazen.

Europese beurzen worden volgend jaar minder aantrekkelijk, meent T. Rowe Price. “Wij zijn onderwogen in de Europese aandelenmarkten om verschillende redenen: aan de ene kant bevindt de economie van de eurozone zich al in een recessie of staat ze op het punt er een in te gaan. De ECB wordt geconfronteerd met het risico van stagflatie, waarbij de gelijktijdige aanwezigheid van zwakkere en sterkere landen het moeilijker maakt om een passend tarief voor iedereen te hebben. Aan de andere kant zijn de waarderingen onaantrekkelijk, waardoor andere markten, zoals bijvoorbeeld de Verenigde Staten en Japan, aantrekkelijker worden. In Japan verwacht een verandering in het monetaire beleid: dit zal de yen stimuleren, maar het is onwaarschijnlijk dat dit op korte termijn een negatieve impact zal hebben op de beurs van Tokio, die voornamelijk bestaat uit exporterende bedrijven.”

Amerikaanse futures staan tot 0,2% hoger. Europa is hoger. De FTSE 100 staat +0,4%. De markt trekt zich niets aan van de krimp van de economie met 0,3% in oktober. DAX +0,2% en AEX +0,3%. Nikkei +0,3%. China sterk onderuit: Shanghai 1,2%, CSI 300 -1,7% en Hong Kong -0,7%. China wil de economie een impuls geven, maar er wordt geen groeidoel afgegeven voor 2024. Euro/dollar 1,0786, Brent -0,5% op 72,85 dollar.

