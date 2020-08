AEX: Hogere rentevolatiliteit

De Europese aandelenmarkten zullen nog een dagje moeten wachten op de toespraak van Fed-president Powell. Het draait om inflatie.

Zoals dat wel vaker het geval is, worden markten voorbereid op wat Powell gaat zeggen. In hapjes wordt de kern van de boodschap gepresenteerd, telkens kijkend of de markt dit deel van de boodschap zal accepteren. Inmiddels is de boodschap wel in belangrijke mate gecommuniceerd. Er wordt niet meer gestreefd naar een inflatie van 2%, maar na een gemiddelde inflatie van 2% op lange termijn. Dat biedt ruimte voor een snellere stijging van de rente dan de inflatie. Duitse Bunds vandaag +0,02 op min 0,41% en US Bonds -0,01 op 0,68%, maar biedt in de overgangsfase ook ruimte voor een lage rente. De rentevolatiliteit zal hierdoor kunnen toenemen.

De waarneming van platform eToro is op z’n minst leuk voor enkele haussiers. Apple en Tesla kunnen in de komende 12 maanden met 33% stijgen. Dat schijnt te horen bij een aandelensplitsing, zo blijkt uit onderzoek over een periode van 60 jaar. Beide bedrijven staan op het punt om hun aandelen te splitsen. De stijging kan ook nog sterker zijn, omdat de gesignaleerde 33% slechts een gemiddelde is.

Vandaag hoeven geen grote uitslagen te worden verwacht. Azië is overwegend wat lager. Nikkei -0,3%, Kospi -0,4% en Hong Kong -0,8%. Shanghai +0,2%, omdat enige toenadering lijkt te worden gezocht tussen China en de VS voor de uitvoering van fase 1 van het handelsakkoord. Euro/dollar 1,1832. Euro/yuan 8,1414. Goud -0,6% op 1.942,60. Brent -0,1% op 43,35 dollar.

De AEX (566,23) staat op dagbasis te dicht bij de bovengrens van de bandbreedte voor het opbouwen van een agressieve longpositie.

