AEX: hoog in de bandbreedte

Beleggers zullen nog enige tijd zijn verblind door de volatiliteit van de tech-aandelen.

eToro’s marktanalist Jean-Paul van Oudheusden: “In de afgelopen anderhalf jaar zijn de koersen van technologie-aandelen hard opgelopen. Nu zowel in Europa als in de VS het startschot voor renteverlagingen is gegeven, kiezen beleggers ervoor om een deel van hun winst op technologie-aandelen te verzilveren en opnieuw te beleggen in waarde-aandelen die zijn achtergebleven. Historisch gezien kiezen beleggers vaker voor aandelen met een relatief hoog dividendrendement op het moment dat de rente gaat dalen. De rendementsverschillen komen voor sommige beleggers als een verrassing, door de grote aandacht voor NVIDIA en Nederlandse chipbedrijven.”

Vergeet niet naar de ontwikkeling van de economie te kijken. Trading Ecobnnomics: “Het reële bruto binnenlands product (bbp) in de VS is in het tweede kwartaal van 2024 met 3,0% op jaarbasis gegroeid, tegen 2,8% in de initiële raming en 1,4% in het eerste kwartaal. De opwaartse bijstelling was vooral te danken aan de hogere consumentenbestedingen (2,9% versus 2,3% eerder gemeld).” Het werkloosheidspercentage in Japan bedroeg in juli 2024 onverwacht 2,7%, vergeleken met marktramingen en het cijfer van juni van 2,5%. Het was het hoogste werkloosheidspercentage sinds augustus 2023.

De kernconsumentenprijsindex voor het Ku-gebied van Tokio in Japan steeg in augustus 2024 met 2,4% j-o-j, versnelde voor de vierde achtereenvolgende maand en overtrof de marktverwachtingen van een stijging van 2,2%. De inflatiecijfers in Tokio worden algemeen beschouwd als een voorlopende indicator van landelijke prijstrends, waarbij CPI-gegevens op nationaal niveau over ongeveer drie weken volgen. Ondertussen steeg de totale inflatie van 2,2% in juli tot 2,6% in augustus, boven de prognoses van 2,3%.

De aandelenmarkten proberen de weg omhoog te bewandelen. Amerikaanse futures hoger, Nikkei +0,9%, Shanghai +1,3% en Europa vrijwel onveranderd. Euro/dollar onderuit op 1,1077 doordat de markt verwacht dat de ECB de rente zal verlagen in september. Logisch op basis van de ontwikkeling van de inflatie. De geharmoniseerde inflatie op jaarbasis (HICP) in Duitsland daalde van 2,6% in juli naar 2% in augustus, onder de prognose van 2,3% en het laagste niveau sinds maart 2021. Ook daalde de geharmoniseerde inflatie in Spanje van 2,9% in juli tot 2,4% in augustus, het laagste niveau sinds augustus 2023 en onder de prognoses van 2,5%. Euro/dollar bweegt nog steeds in de bandbreedte van 1,05-1,12.

AEX hoog in de bandbreedte

