AEX hoog in de bandbreedte, dus een correctie is onvermijdelijk

De Europese aandelenmarkten zullen op de laatste beursdag van de week wat van hun winst inleveren.

Dit beeld past bij een door professionals gedreven markt. Zij willen risico’s beperken als zij het weekeinde ingaan.

Onzekerheden liggen meer op het terrein van een dreigende handelsescalatie tussen China en de VS dan (momenteel) op het terrein van het coronavirus.

De AEX staat net als de belangrijke indices in Azië bovenin de bandbreedte. Fundamentele tegenwind leidt dan snel tot een correctie.

Hong Kong is maar liefst 5,5% lager. China wil een wet aannemen die naar verluidt afscheiding, buitenlandse inmenging, terrorisme en alle opruiende activiteiten verbieden die gericht zijn op het omverwerpen van de centrale regering en elke externe inmenging in de voormalige Britse kolonie. Ook de ontwikkeling van de economie maakt beleggers kopschuw. China heeft haar groeiverwachtingen voor 2020 ingetrokken. Dat was eerst 6%. Een nieuwe raming is niet gegeven. Het heeft de koersen in Azië onder zware druk gezet. Shanghai -1,8% en Kospi -1,7%. Nikkei en Australië -1,0%. In Japan is de inflatie gedaald naar 0,1%. De Bank of Japan laat de rente ongewijzigd en gaat obligatie-ETF’s kopen.

Euro/dollar 1,0922. Euro/yuan 7,8045. Goud +0,1% op 1.727,80. Brent -5,9% op 33,92 dollar. Duitse Bunds -0,04 op min 0,50%. US Bonds -0,03 op 0,65%.

Geschreven door: Eddy Schekman

Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

