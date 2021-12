AEX hoopgevend hoger

Beleggers hebben er volop vertrouwen in dat de centrale banken deze week geen maatregelen zullen aankondigen die slecht zijn voor het beurssentiment.

De centrale bankiers moeten bewegen tussen de sterke stijging van de inflatie en de negatieve impact van de ontwikkeling van het coronavirus. Sommige analisten suggereren dat mogelijk de tapering zal worden afgezwakt.

De AEX opende vandaag met een winst van 0,4%. ArcelorMittal is de sterkste stijger met een winst van 3,6% op 26,59 euro. Heineken en JE staan net iets meer dan 2% in de plus.

De Amerikaanse indices staan 0,3% in de plus. Azië was lager. De euro/dollar 1,1283. Bitcoin +1,4% op 47.386 dollar. Brent +0,5% op 74,77 dollar. Goud -0,2% op 1.783 dollar. Rentemarkten zijn afwachtend en iets hoger.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 16813 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht