AEX hoopt op stimulerende maatregelen VS

Beleggers hopen dat in de VS snel een besluit zal worden genomen over de omvang van het budget om de economie een impuls te geven.

Markten in Europa nemen daar een voorschot op. De chart voor de AEX biedt daarvoor ruimte. De futures op de Amerikaanse indices staan vanmorgen tot 0,7% in de plus. Azië is overwegend hoger zij het dat de winsten bij elkaar moeten worden gesprokkeld. Nikkei +0,3%, Shanghai +0,2%, Kospi +0,5% en Australië +1,2%. De Hang Seng is een positieve uitschieter met een winst van 1,2%. Ant Group is dichter bij de introductie van haar aandelen op de beurs van Hong Kong. Andere juridische stappen moeten nog worden gezet, maar dat lijken eerder formaliteiten dan obstakels.

Euro/dollar is 1,1855. Euro/yuan is 7,8626. Goud +0,6% op 1.917,95. Brent -1,1% op 42,70 dollar uit angst voor een overaanbod op basis van de voorraadvorming in de VS.

Duitse Bunds +0,018 op min 0,586%. US Bonds +0,021 op 0,818%. De stijging van de rente wordt toegeschreven aan de hoop op fiscaal stimulerende maatregelen in de VS. Kennelijk verwacht de markt dat de Fed dan minder verruimend hoeft te zijn.

