AEX houdt opgaande lijn vast

De Europese aandelenmarkten zullen de opgaande weg vasthouden.

Beleggers lijken zich vooral te inspireren door de traditioneel positieve beursstemming rond Thanksgiving. De beursweek in de VS is dan verkort. Fundamenteel belangrijk zijn de vele PMI-cijfers die in de loop van de week worden gepubliceerd, het monetaire beleid van de Fed en de groei van de Amerikaanse economie. Het Nederlands consumentenvertrouwen daalde in november sterk naar -19 van -10 een maand eerder.

De beurs van Hong Kong heeft het Chinese vastgoedbedrijf Evergrande uit de index verwijderd. Nieuwe namen in de index zijn JD and Netease. Hong Kong is -0,4%. Japan is +0,2%. Shanghgai +0,6%, CSI 300 +0,5%. China-president Xi heeft gezegd dat hij niet van plan is om de machtspositie van China te gebruiken om andere landen onder druk te zetten. Australië +0,2%.

Brent is -0,4%. Euro/dollar verliest iets op 1,1272. Bitcoin -2,0% op 57.557 dollar. Rentes +0,01: Duitse Bunds min -0,3280% en US Bonds 1,5651%.

