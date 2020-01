AEX iets in herstel (pas op)

De Europese aandelenmarkten zullen vandaag hoger openen. In de premarket staan de indices op een winst van 0,3%. Het gaat om een technische correctie op eerdere dalingen. De AEX (602,96) is weer boven de 600 gekomen.

Diverse markten wekken de indruk dat de effecten van het coronavirus zijn ingeprijsd. Dat lijkt echter onwaarschijnlijk. Het aantal doden in China is meer dan door SARS. Amerikaanse vluchten op China hoeven voorlopig niet te worden uitgevoerd. Shanghai is nog dicht vanwege het Maanfeest. Hong Kong is weer open. De index daalde met 2,36%. Nikkei +0,36%, Australië +0,57% en Kospi + 0,64%.

Euro/dollar 1,1013. Euro/yuan 7,6615. Goud -0,40% op 1.563,60. Brent +1,39% op 60,34 dollar. Duitse Bunds +0,005 op min 0,379%. US Bonds +0,017 op 1,658%.

