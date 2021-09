AEX: In 5 jaar slechts 1 keer stevig omlaag na dip in september

Aandelenmarkten staan onder lichte druk. Een koopmoment?

Gezien de hoge stand van de RSI kunnen beleggers het beste wachte met kopen tot na een correctie. In de afgelopen 5 jaar zette allen in 2018 de in september ingezette daling van de AEX door. In 2016 was sprake van een stijging van 15%. In 2017 en 2019 steeg de AEX met rond de 10% na de september dip. Spectaculair is de stijging na september 2020 met een winst van 60%.

Amerikaanse en Europese futures staan onder lichte druk vooruitlopend op de bijeenkomst van de ECB. In China zijn de producentenprijzen in augustus met 9,5% gestegen na +9,0% een maand eerder. De consumentenprijzen stegen met 0,8% na +1,0% in juli. Azië is overwegend lager, maar nier dramatisch. Nikkei -0,6%. Shanghai +0,2%. CSI 300 -0,6%. Hong Kong en Australië -1,7%.

Euro/dollar 1,1821. Euro/yuan 7,6349. Bitcoin -0,3% op 45.965, goud onveranderd 1.788 en Brent +0,2% op 72,77 dollar. Rentes zijn stabiel.

