AEX in ban van centrale banken

Handelaren bezorgd in aanloop naar monetaire marathon van centrale banken.

De Federal Reserve zal naar verwachting woensdag de huidige rentetarieven handhaven, maar de aandacht zal gericht zijn op eventuele hints van een mogelijke renteverlaging in september. Ondertussen heerst er onzekerheid over de vraag of de Bank of Japan de rente zal verhogen, en zijn de meningen verdeeld over de waarschijnlijkheid dat de Bank of England de leenkosten zal gaan verlagen.

Amerikaanse futures bewegen rond het slot van gisteren. Europa staat eenzelfde beeld te wachten. Azië brokkelt af. Nikkei -0,2%, Shanghai -0,7%, Hong Kong -1,4%. Het is slecht voor de Chinese economie/markt dat de buitenlandse investeringen op jaarbasis over de eerste zes maanden met 29% zijn gedaald.

Euro/dollar 1,0823. Brent -0,3% op 79,56 dollar.

