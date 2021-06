AEX in ban van tapering

Aandelenmarkten blijven verdeeld bewegen met gebrek aan uitslagen.

In de premarket bewegen de indices om het slot van gisteren. De Amerikaanse futures staan er iets boven. De Europese staan ruim 0,15 in de min. Ook Azië is veelde. Nikkei +0,1%, Shanghai -0,9%, CSI 300 -1,1%, Sensex -0,2% en Australië +0,3%.

Tapering

Markten er in toenemende mate rekening mee dat de Fed vrij spoedig zal aangeven dat tapering onder bepaalde voorwaarden mogelijk is. Onlogisch is deze gedachte niet gezien de ontwikkeling van de inflatie (4,2%) en de angst voor een oververhitting van de economie. In Nederland is de inflatie gestegen tot 2,1% in mei van 1,9% een maand eerder; het is het hoogste niveau in 17 maanden. De krimp van de Japanse economie van 1,0% in Q1 is lager dan de eerdere raming van -1,3%.

Euro/dollar 1,2181. Euro/yuan 7,7833. Bitcoin -2,1% op 32.863, goud -0,1% op 1.987 en Brent -0,7% op 70,97 dollar. Duitse Bunds +0,01 op min 0,1970%. US Bonds -0,01 op 1,5619%.

AEX/AMX

Binnen de AEX/AMX hebben de volgende aandelen een lage RSI: JET, ASR, SBM, AMG, Corbion, Adyen en KPN. Behoorlijk overbought zijn Warehouse de Pauw, Signify, Ahold, Oci en IMCD.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 16146 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht