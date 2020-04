AEX in de aanval na een stijging van 25%

De AEX zal vandaag met steun van koopjesjagers een aanval kunnen doen op de magische grens van 500. Vanuit de bodem in maart is de index binnen een maand met 25% gestegen.

Nog steeds lijken analisten in de ontkenningsfase van de nieuwe opgaande beweging te zitten. Na China laten enkele Europese landen de aanzet zien van de stabilisatie van het aantal besmettingen. Chris Gannatti, hoofd research bij WisdomTree: “Het is verbazingwekkend dat de S&P 500 is gestegen tot boven de 2.600 tijdens de crisis na een daling van meer dan 33% tussen 19 februari en 23 maart. De index is met 20% gestegen sinds 6 april.” Het ziet er naar uit dat de krachtige stijging door velen zal worden ervaren als ‘De Grote Gemiste Hausse’. De komende dagen kunnen de vraag- en aanbodverhoudingen verstoord zijn vanwege het Paasweekeinde.

De meeste economische cijfers die worden gepubliceerd doen er momenteel niet te, omdat ze van voor de westerse uitbraak van het coronavirus zijn. In Japan steeg de orderontvangst van nieuwe machines in februari met 1,5%. De Nikkei is +1,0%. India +1,9%. Andere markten doen het rustig aan: Shanghai -0,3%, Kopsi +0,1% en Hong Kong -1,0%.

Euro/dollar 1,0866. Euro/yuan7,6879. Goud +0,1% op 1.649,30. Brent +2,4% op 32,63 dollar. Duitse Bunds +0,11 op min 0,31%. Deze stijging past bij het marktgevoel dat de coronavirus over z’n piek is. In de VS is daar nog geen sprake van dus staat de US Bonds -0,02 op 0,71%.

Geschreven door: Eddy Schekman

Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers.

