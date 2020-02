AEX in de greep van virus en economie

Het coronavirus blijft de aandelenmarkten in de greep houden. In de premarket staan de Europese indices tot 0,3% in de min.

De statistische informatie over de effecten van het coronavirus zijn verwarrend, wat terugslaat op het sentiment op de markten. Het aantal sterfgevallen blijft redelijk hoog terwijl het aantal nieuwe ziektegevallen onder druk staat en zelfs minder hoog is dan het aantal genezen verklaarde patiënten.

De vrees voor de ontwikkeling van de economie neemt toe. Volgens het IMF zijn er twee grote risico’s: het coronavirus en een golf van nieuwe handelsspanningen. Het opwerpen van nieuwe handelsbarrières dreigt zelfs een internationaal probleem te worden nadat VS-president Trump drie jaar geleden de kwade geest uit de fles heeft laten ontsnappen. Het gaat nog redelijk goed met de Amerikaanse economie, maar een groeiend aantal laten heeft al negatieve groei of nulgroei gepubliceerd van het BNP op kwartaalbasis.

Azië weet zich behoorlijk staande te houden. De Nikkei is vrijwel onveranderd. In Japan is de inflatie gedaald naar 0,7% in januari van 0,8% december. Shanghai en India staan iets meer dan 0,3% in de min. Kospi is 1% lager en Hong Kong verliest 0,8%.

Euro/dollar 1,0790. Euro/yuan 7,5940. Goud +0,22% op 1.626,61, het hoogste niveau sinds februari 2013. Brent -0,44% op 58,89 dollar. Duitse Bunds onveranderd op min 0,42%. US Bonds -0,03 op 1,50%.

Geschreven door: Eddy Schekman

Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

