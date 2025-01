AEX in mineur nieuwe week in

De AEX is de nieuwe week lager geopend. Na een kwartier handelen stond de index 0,8% in de min op 883 punten.

Een sterk Amerikaans banenrapport zorgde er vrijdag voor dat de AEX in de min sloot. Daardoor was ook de stemming op Wall Street ronduit negatief. De AEX daalde met 0,6% naar 890,30 punten.De grootste dalers waren Prosus en Heineken met verliezen van respectievelijk 2,6 en 3,4%.

Beleggers reageerden positief op de mededeling dat ABN Amro van is plan Marguerite Bérard te benoemen als nieuwe bestuursvoorzitter van de bank. Ze vervangt de huidige topman Robert Swaak, die in augustus bekendmaakte binnen een jaar te vertrekken. Het is dan voor het eerst dat een vrouw een van de drie grote banken in Nederland leidt. Naast ABN Amro zijn dat ING en de Rabobank. Het aandeel ABN Amro steeg vrijdag met 2%.Het was daarmee een uitblinker in de AEX.

De S&P 500 daalde vrijdag 1,5% naar 5.827,04 punten, de Dow Jones index verloor 1,6% op 41.938,45 punten en de Nasdaq sloot 1,6% lager op 19.161,63 punten. De banengroei in december was met 256.000 veel sterker dan voorzien. Er was uitgegaan van een groei van zo’n 160.000 banen. Verder daalde de werkloosheid naar 4,1% en bedroeg de loongroei 3,9%. De vrees is nu dat de Fed dit jaar de rente minder snel gaat verlagen en dat er ook minder verlagingen zullen zijn dan verwacht. De Amerikaanse tienjaarsrente liep vrijdag op naar 4,747%.

Na de eerste resultaten van Delta Airlines volgen in de loop van deze week de kwartaalcijfers van Amerikaanse banken.

De Aziatische beurzen openden de week ook lager. Zo verloor de HangSeng in Hongkong iets meer dan een procent. Tokyo hield de deuren gesloten vanwege een feestdag.

