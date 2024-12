AEX in mineur richting 2025

De Amsterdamse beurs is maandag, in navolging van Wall Street, lager geopend. Handelaren zijn begonnen aan de laatste volledige handelsdag van 2024. Naar verwachting wordt het opnieuw een rustige dag voor beleggers. Na ongeveer tien minuten handelen noteerde de AEX 0,5 procent lager op bijna 875 punten. De Amerikaanse futures stonden maandagochtend licht lager.

Veel beurzen sluiten dinsdag na een halve handelsdag de deuren. Dat geldt ook voor Euronext Amsterdam. Op Wall Street is er echter dan sprake van een reguliere handelsdag. Woensdag 1 januari zijn alle beurzen wereldwijd gesloten.

De AEX eindigde vrijdag licht hoger op 879,70 punten. De Amsterdamse hoofdindex lijkt daaree op weg naar een jaarwinst van ruim 11 procent. Op 29 december 2023 sloot de AEX op 786,82 punten.

De Amerikaanse beurzen sloten evenwel vrijdag flink lager. De S&P 500 daalde 1,1 procent tot 5.970,84 punten, de Dow Jones verloor 0,8 procent op 42.992,21 punten en de Nasdaq sloot 1,5 procent lager op 19.722,03 punten. Ondanks dit verlies was het een geweldig jaar voor de Amerikaanse beurzen. De S&P 500 en Dow Jones zijn respectievelijk met meer dan 25% en 14% zigestegen en zijn op weg naar het beste jaar sinds 2021. De Nasdaq is met meer dan 31% gestegen.

De Aziatische beurzen lieten maandagochtend een gemengd beeld zien. De Nikkei index in Tokio was vanochtend de negatieve uitschieter met een verlies van 0,8 procent. De Shanghai Composite noteerde nipt in het groen. De Hang Seng Index liet weinig beweging zien en noteerde rond de slotstand van vrijdag. In Zuid-Korea won de beurs licht, ondanks de politieke onrust met afzettingsprocedures en het tragische vliegtuigongeluk van zondag.

