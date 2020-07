AEX in teken van kwartaalcijfers

De aandelenmarkten staan in de starblokken voor de kwartaalcijfers. Vergeet niet om naar de opvallende rente-overeenkomst te kijken.

Het is ondenkbaar dat veel bedrijven geen slechte kwartaalcijfers zullen publiceren. Vele ondernemingen zullen voorzieningen treffen. De toekomst blijft in nevelen gehuld vanwege de coronacrisis. Het is te hopen dat de bestuurders van de beursknallers niet fundamenteel gaan klagen, want dat zou de kans een grote beurscorrectie vergroten.

Van het rentefront hoeft geen rugdekking te worden verwacht. In Japan staan de 10-jarige obligaties weer boven de 0% op 0,03%. De rentedruk op Duitse Bunds (min 0,47%) en US Bonds (0,63%) is vrijwel verdwenen.

Opvallend rente-effect

Opvallend is de relatie die bestaat tussen de 10-jarige US Bonds en de Dow Jones. In de afgelopen 30 jaar is het rendement op staatsleningen met ruim 90% gedaald. De Dow van toen staat eveneens ruim 90% lager dan het huidige niveau.

Voor vandaag mogen hogere koersen worden verwacht. De winsten voor de Europese indices gaan richting de 1%. De futures op de Amerikaanse indices wijzen op een 0,7% hogere opening. Nasdaq +1,0%, Shanghai +1,3%, Sensex +0,9%, Kospi +1,6% en Australië +0,8%. Euro/dollar is 1,1327. Euro/yuan is 7,9254. Goud +0,4% op 1.805,95. Brent -0,8% op 42,90 dollar.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman U kunt mijn voor Cashcow geschreven berichten ook lezen op Twitter en/of Facebook.

Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

Volg mij via





Bekijk alle 15068 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht