AEX: indicatoren wijzen op een verslechtering

De aandelenmarkten blijven in de ban van de handelsoorlog. Het is tijd voor een kentering van het sentiment na een paar dagen van een positieve beursontwikkelingen. Het ziet er niet naar uit dat dit snel zal veranderen met een hoge volatiliteit tot gevolg. President Trump kondigde aan de importheffingen voor alle staal te verdubbelen.

Na twee maanden van stevige dalingen laat de ING BeleggersBarometer in mei een voorzichtig herstel in vertrouwen zien. De barometer stijgt met 24 punten en komt uit op een score van 93. Een groter deel van beleggers zag de waarde van hun eigen portefeuille stijgen. Daarnaast zijn zowel het economisch sentiment in Nederland als de verwachtingen voor de AEX verbeterd. Maar ondanks de stijging in het vertrouwen gaat het beursjaar voor het grootste deel van de beleggers nog steeds minder goed dan verwacht. Bob Homan, hoofd ING Investment Office: “Na een paar onrustige maanden zien we dat beleggers hun vertrouwen hervinden. De beurs heeft zich verbazingwekkend snel hersteld van de klap door aangekondigde importheffingen die vooralsnog grotendeels uitgesteld zijn. Het is door deze snelle omslag niet gek dat beleggers optimistischer vooruitkijken. Dat ze hun beleggingsstrategie grotendeels vasthouden, is in lijn met ons adagium ‘blijf belegd’.” Wel is de onrust op de beurs, veroorzaakt door onder andere de importtarieven van president Trump, nog steeds te voelen. Het oordeel over het beursjaar tot nu toe blijft een stuk negatiever dan drie maanden geleden. Zo vindt 60% van beleggers dat het (veel) minder goed gaat dan verwacht. In februari was dit nog 15%.

