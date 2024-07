AEX is kwetsbaar

De Amsterdamse aandelenmarkt blijft kwetsbaar. Dat is gisteren aangetoond. Tegen het einde van de dag werd de dagwinst omgezet in een klein verlies. Het is niet veel maar wel tekenend.

De ECB heeft als verwacht niets met de rente gedaan. Analisten verwachten in september wel enige actie, waarbij men zich wel net als de ECB laat leiden door de nog te publiceren data. Dat komt suffig en visieloos over.

Angst regeert. “Er heerst bezorgdheid over wat een nieuwe Trump-termijn zal brengen. Bedrijven op Wall Street, van Goldman Sachs en Morgan Stanley tot Barclays, waarschuwen hun klanten dat ze hogere inflatie moeten verwachten als Trump het Witte Huis herovert en zijn protectionistische handelsbeleid hervat. Economische reuzen als Apple, Nvidia en Qualcomm vrezen voor de gevolgen van een verdere confrontatie met China en een tekort aan onmisbare chips.” Lees het volledige artikel: https://fd.nl/politiek/1524191/donald-trump-over-vrijhandel-jerome-powell-europa-en-taiwan.

De inflatie op jaarbasis in Japan bedroeg in juni 2024 2,8% en bleef daarmee voor de tweede maand op rij stabiel, terwijl ze op het hoogste niveau sinds februari bleef, aangezien de energiesubsidies in mei volledig werden beëindigd. Ondertussen bereikte de kerninflatie een top van 2,6% in 3 maanden, waardoor de verwachting bleef bestaan dat de centrale bank de rente binnenkort zou kunnen verhogen.

Markten

Amerikaanse futures staan wat hoger, maar de weekverliezen zullen er niet door verdwijnen. Europa laat eenzelfde beeld zien, maar erg overtuigend is het niet. Nikkei, Shanghai en Sensex -0,3%. Hong Kong -2,2%, een wenkbrauwen fronsende beweging. Traders missen stimulerende maatregelen van de Chinese overheid. Euro/dollar 1,0888, Brent -0,5% op 84,69 dollar. Crypto heeft het deze week goed gedaan.

Chart AEX kwetsbaar

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

