AEX is kwetsbaar

De AEX (718,93) zit in een kritische fase.

De charttechnische kwetsbaarheid van de markt neemt toe. De index staat bovenin de bandbreedte. De bovengrens van de Bollinger Bands laat een zijwaartse beweging zien bij een ondergrens die onder druk staat.

Fundamenteel spelen enkele zaken. Het gaat niet alleen om de inflatie- en rentevrees, maar ook om een groeiende angst voor een toename van de handelsspanningen tussen de VS en China. Stappen worden gezet om de waarde van de Chinese yuan af te toppen om de export te stimuleren. In China is de PMI-dienstverlening voor middelgrote bedrijven gedaald naar 55,1 in mei van 56,3 in april. In India is de PMI-dienstverlening gedaald naar 46,4 in mei van 54,0 in april. In Japan os de vergelijkbare index gestegen naar 46,5 in mei van 45,7 in april.

Amerikaanse futures staan fractioneel lager. Azië is verdeeld. Nikkei en Sensex 0,4% in de plus. Shanghai 0,2% in de min. Euro/dollar 1,2190. Euro/yuan 7,7884. Bitcoin +3,6% op 38.937, goud -0,5% op 1.898 en Brent +0,5% op 71,72 dollar.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 16130 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht