AEX is technisch op zoek naar bodem

De Amsterdamse beurs is iets hoger geopend met een stijging van de AEX 0,2% naar 898,55.

Philips vertoont een herstel van 0,8% na een flinke daling van 17% gisteren. De Amerikaanse zakenbank Jefferies heeft het zorgtechnologiebedrijf van de verkooplijst afgehaald. De investeringsmaatschappij Exor, de grootste aandeelhouder van Philips, steeg met 1,5%. Shell laat een winst van 0,4% zien, geholpen door het positieve kwartaalresultaat van concurrent BP. Shell publiceert donderdag zelf zijn cijfers. Bij de middelgrote bedrijven springt Corbion eruit met een stijging van 5%, nadat de producent van voedingsingrediënten en biochemie zijn jaarprognose aanzienlijk heeft verhoogd na een sterk derde kwartaal.

Bitcoin US Dollar werd verhandeld op 70938, een stijging van 1096 of 1,57%. TradingEconomics: “Terugkijkend won Bitcoin de afgelopen vier weken 12,61%. In de afgelopen 12 maanden is de prijs met 106.01%. Vooruitkijkend voorspellen we dat Bitcoin US Dollar tegen het einde van dit kwartaal op 62958 zal staan en op 53654 in een jaar, volgens de prognoses van wereldwijde macromodellen van Trading Economics en de verwachtingen van analisten.”

AEX is technisch op zoek naar bodem

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 20343 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht