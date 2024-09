AEX kan een nieuwe aanval doen op de grens van 900 + ruimte voor stijging euro/dollar

Het sentiment op de aandelenmarkten staat in het teken van de ontwikkeling van de rente en daarmee samenhangende bewegingen op de valutamarkten.

De Nikkei 225 Index daalde 0,6% naar 36.605, waarmee de winst van de vorige sessie werd tenietgedaan door agressieve signalen van de Bank of Japan. BOJ-bestuurslid Naoki Tamura zei dat de centrale bank de kortetermijnrente tot ten minste 1% moet verhogen om de inflatiedoelstelling van 2% te bereiken. Een sterkere yen schaadt de winstvooruitzichten voor de Japanse exportzware industrieën en dwingt beleggers om de yen-carry trades af te bouwen. Opmerkelijke verliezen werden gezien bij indexzwaargewichten zoals SoftBank Group (-1%), Toyota Motor (-1,7%), Sony Group (-0,6%), Shin-Etsu Chemical (-0,6%) en Hitachi (-0,5%).

Europa noteert ca 0,3% hoger. Shanghai is -0,2%. In de markt circuleert het gerucht dat de Chinese overheid aanspoort tot het nemen van stimulerende maatregelen.

Agressieve renteverlaging Fed?

Charttechnisch zijn de Amerikaanse bonds al beneden de steun van 3,9% gekomen. Hierdoor is ruimte voor een daling naar 3,4%. Euro/dollar is 1,1083.

Het rendement op de Amerikaanse 10-jaars Treasury bedroeg vrijdag ongeveer 3,65% en zweefde in de buurt van het laagste niveau sinds mei 2023, te midden van groeiende speculatie dat de Federal Reserve volgende week een agressievere renteverlaging zou kunnen doorvoeren. De markten schatten momenteel een kans van 57% toe dat de Fed de rente met 25 basispunten zal verlagen, met een kans van 43% op een grotere verlaging met 50 basispunten, volgens de FedWatch Tool van CME. Dat was een aanzienlijke verandering in de prijsstelling toen de markten er vrijwel zeker van waren dat de Fed zou kiezen voor een bescheiden renteverlaging met een kwart punt na het Amerikaanse rapport over de consumenteninflatie op woensdag. Analisten wezen op berichten in de media van Financial Times en de Wall Street Journal die suggereerden dat het besluit van de Fed een close call zou zijn, evenals hogere wekelijkse werkloosheidsaanvragen in de VS als de belangrijkste factoren die de recente verwachtingen opdrijven. Ondertussen toonden gegevens op donderdag aan dat de Amerikaanse producentenprijzen in augustus meer stegen dan verwacht.

Euro/dollar

De ECB verlaagde de basisrente op deposito’s zoals verwacht met 25 basispunten tot 3,5%, na een vergelijkbare verlaging in juni en een pauze in juli. Tegelijkertijd werden de rentetarieven op de basisherfinancieringstransacties en de marginale beleningsfaciliteit verlaagd tot respectievelijk 3,65% en 3,90%. De ECB heeft de verwachtingen voor de economische groei iets naar beneden bijgesteld van 0,9% naar 0,8%. Ook de ramingen voor 2025 en 2026 zijn met een tiende procentpunt verlaagd. De inflatie beweegt zich volgens plan naar 2% eind volgend jaar.

Euro/dollar heeft op 1,1083 meer ruimte voor een stijging dan een daling. Weerstanden liggen op 1,12 op 1,13. Bij een doorbraak kan de koers naar 1,22. De euro/dollar zit al veel te lang in een zijwaartse beweging waardoor een forse stijging al bijna 2 jaar is uitgesteld.

AEX kan een nieuwe aanval doen op de grens van 900

