AEX kan komende dagen onder lichte druk staan door sluiting Wall Street

De Europese aandelenmarkten zullen het de komende dagen doen met een gebrek aan Amerikaanse beursprikkels.

Rob Almeida, beleggingsstrateeg bij de Amerikaanse vermogensbeheerder: “MFS De rally van de S&P 500 na de verkiezingszege van Trump weerspiegelt het optimisme onder beleggers over minder regels en een kleinere rol voor de overheid. Dit kan de marktwerking versterken, maar roept ook vragen op over toekomstige winstgevendheid en marktkapitalisatie van bedrijven. Waar hogere productiekosten eerder werden doorgeschoven naar klanten of opgevangen door allerlei besparingen, wordt deze aanpak steeds minder houdbaar. Het uitgavenpatroon van huishoudens verandert, waardoor de marges van bedrijven onder druk staan. Hoewel veel partijen minder regels toejuichen, zitten er wel degelijk haken en ogen aan. Beleggers moeten rekening houden met grotere verschillen in rendementen en een mogelijk einde van de dominante positie van passieve beleggingsstrategieën. De komende tijd wordt dus cruciaal voor beleggers: de balans tussen minder overheidsbemoeienis en de impact op markten en bedrijven bepaalt of het optimisme rond het loslaten van allerlei regelgeving gerechtvaardigd is.”

VS op weg naar vrije dag (donderdag Thanksgiving en vrijdag een halve beursdag), futures vrijwel onveranderd: Functionarissen van de Federal Reserve toonden zich optimistisch dat de inflatie afneemt en dat de arbeidsmarkt robuust blijft, wat de mogelijkheid van verdere renteverlagingen ondersteunt, zij het in een afgemeten tempo, zo bleek uit de notulen van de vergadering van 6-7 november. Ambtenaren merkten op dat monetaire beleidsbeslissingen afhankelijk zijn van economische trends en waarschuwden voor voortijdige renteverlagingen. De volatiliteit in de recente gegevens en de onzekerheid over de impact van de neutrale rente op de economische bedrijvigheid maakten de beleidsvorming bijzonder uitdagend. Sommige deelnemers stelden voor om de rente op een restrictief niveau te houden als de inflatie aanhield, terwijl anderen pleitten voor versnelde verlagingen als de arbeidsmarkten verzwakten. De bijeenkomst vermeed het aanpakken van de economische implicaties van de recente overwinning van Donald Trump bij de presidentsverkiezingen, maar erkende de noodzaak van flexibiliteit.

Het verlies van de Nikkei is de winst van de yen: De Japanse yen steeg woensdag tot voorbij 152,5 per dollar en bereikte het hoogste niveau in meer dan twee weken, aangewakkerd door speculatie dat de Bank of Japan de rente in december zou kunnen verhogen. BOJ-gouverneur Kazuo Ueda zinspeelde onlangs op de mogelijkheid van een renteverhoging volgende maand, daarbij verwijzend naar bezorgdheid over de zwakte van de yen. Beleggers wachten nu op de inflatiecijfers van Tokio later deze week, die verdere aanwijzingen zouden kunnen geven over de vooruitzichten voor het monetaire beleid. De yen kreeg ook steun van de toegenomen vraag naar veilige havens na de dreiging van de Amerikaanse president-elect Donald Trump met tarieven voor China, Mexico en Canada. Bovendien daalden de dollar en de rente op Amerikaanse staatsobligaties na de benoeming van Scott Bessent als minister van Financiën, waardoor handelaren hun “Trump-transacties” terugdraaiden. De Nikkei beweegt zich horizontaal tussen de 38.000 en 40.000. De trend van de euro/yen wijst op een versterking van de yen.

