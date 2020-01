AEX kan niet anders dan dalen

Aandelenkoersen in Europa zullen vandaag onvermijdelijk onder druk staan. De oplopende geopolitieke spanningen in het Midden-Oosten zullen een drukkend effect hebben.

De stijgende olieprijs (hogere inflatie, versnelde normalisering van de rente) is een extra blokkade voor een opgaande beweging. In de premarket lopen de verliezen op tot meer dan 0,7%. De chart voor de AEX (611,06) geeft met een RSI van 61 aan dat de markt nog niet koopwaardig is, zodat afgedekte longposities nog niet te hoeven worden afgesloten.

Vrijwel alle markten in Azië staan – hoe kan het anders – in het teken van het Midden Oosten. De stijging van Shanghai van 0,59% komt eerder onvolwassen over dan dat het een teken van onderliggende kracht is. Gepubliceerde PMI-cijfers wijzen op een verslechtering van de economie. Ook in Japan is sprake van een dalende PMI. De Nikkei staat 1,84% lager. De Kospi is -1,0%, Australië -0,07% en Hong Kong -0,67%.

Euro/dollar 1,1163. Euro/yuan 7,7782. Goud +1,65% op 1.578,00. Brent +2,71% 70,46 dollar. Duitse Bunds -0,004 op min 0,287%. US Bonds -0,014% op 1,774%.

