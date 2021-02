AEX kan omhoog. Brent en inflatieangst te hoog

Oogkleppen op en hogere koersen aanschouwen. De AEX wil graag werken naar een stand boven de 700 in haar jacht op een nieuw record.

Op basis van historische bewegingen is de AEX op weg naar een stand van minimaal 720. Vandaag zal een zetje in de goede richting worden gegeven.

De Amerikaanse markten hebben moeite om uit de startblokken te komen na het lange vrije weekeinde. Indices bewegen om het slot van gisteren. Het draait nog steeds om overheidssteun en de ontwikkeling van het coronavirus.

In Azië is de Nikkei +1,2% hoger en weet zich daarmee goed boven de 30.000 te handhaven. Hoopgevend? Op z’n minst kwetsbaar met een RSI die aangeeft dat de markt overbought is. De index staat bovenin de bandbreedte. Shanghai is nog dicht vanwege de vakantieperiode. Hang Seng +1,7% en Australië +0,7%.

Pas op Brent

Euro/dollar 1,2134. Euro/yuan 7,7790. Bitcoin +2,0% op 48.836, goud +0,2% op 1.821 en Brent +0,2% op 63,41 dollar. De opgaande beweging voor Brent is kwetsbaar. Op 64 dollar ligt een weerstand. De RSI staat ongekend hoog vanwege de groeiende hoop op een economisch herstel.

Rente kan omlaag

De angst voor een stijging van de inflatie leidt tot hogere rente. Duitse Bunds +0,05 op min 0,42% en US Bonds +0,03 op 1,23%. Technische indicatoren wijzen volgens TradingView op een daling, wat wellicht een indicatie is dat de vrees voor een hogere inflatie overdreven is.

Top-5 AEX-aandelen die in procenten het verst van de ondergrens van de bandbreedte liggen: Adyen, ING, ASMI, Aegon en ASML.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 15774 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht