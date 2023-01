AEX kan profiteren van extra groei

De kwartaalberichten lijken enige steun te bieden aan de opgaande beweging van de AEX en andere beurzen.

Bovendien wordt al gekeken naar de periode van een milde recessie, over een diepgewortelde teruggang heeft niemand het meer. Erik Weisman, econoom MFS: “De komende economische cyclus zal een groei laten zien die iets hoger ligt dat de gemiddelde 2% van de afgelopen periode. Maar dat zal pas in 2024 of 2025 zo zijn. De inflatie zal rond de 2,75% uitkomen in de komende cyclus, en dat is meer dan de gemiddelde 1,75% van de periode die volgde op de financiële crisis. De rente zal zeker hoger liggen.”

Amerikaanse futures staan tot 0,5% in de plus. Nog niet alle Chinese markten zijn heropend na viering van Nieuwjaar. Hong Kong +2,0% en Nikkei onveranderd. Brent +0,2% op 86,28 dollar. Euro/dollar 1,0918. Duitse Bunds -,01 op 2,1460% en US Bonds -0,02 op 3,4414%.

Aanhoudend stijgende trend AEX

Geschreven door: Eddy Schekman

