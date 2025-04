AEX kan stijgen bij een oplopende rente

De AEX begint aan kracht te winnen, technisch en fundamenteel.

De RSI is duidelijk doorgeschoten, zodat de kans op een doorbraak van de 780 erg klein is geworden. VS-president heeft zijn volgende pion verschoven in de handelsoorlog. President Trump kondigde een pauze van 90 dagen aan op nieuwe handelsheffingen – behalve voor China, dat juist zwaarder wordt belast. Trump wil handelsdeals persoonlijk onderhandelen. Een beursrally in de VS was het gevolg; de S&P 500 steeg 9,5%. Europese beurzen daalden gisteren nog sterk, vooral door aangekondigde heffingen op medicijnen. Een herstel van de Europese markten is waarschijnlijk. In de daling van de AEX naar 780 staffelend kopen.

Predictive Ranges liggen aan de onderkant op 752-780

De Amerikaanse rente is de afgelopen week basis 10-jarige bonds gestegen van 3,99% naar 4,25%. Een stijging naar 4,52-4,78% is waarschijnlijk.

Geschreven door: Eddy Schekman



