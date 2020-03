AEX kan tijdelijk plussen na deal Senaat VS

Aandelenmarkten putten hoop uit het bereikte akkoord in de Amerikaanse Senaat over de 1.000 miljard dollar die de regering in de economie wil pompen ter bestrijding van het coronavirus.

Azië is vandaag hoger en ook de Europese markten staan in de premarket met een winst van bijna 1% in de plus. Dat is mager vergeleken met de winst voor de Dow Jones van 11%. Het is de sterkste stijging sinds 1933. Het wordt door sommigen gezien als een signaal dat de bodem nog niet is bereikt. Daarvan zal pas sprake zijn als in de VS het aantal besmettingen een piek heeft bereikt en vermindert. Daar is echter nog geen sprake van.

In China merk ik dat het opstarten van de economische bedrijvigheid meer tijd kost dan je zou aannemen na het minimaliseren van de besmettingen. Bouwactiviteiten bij mij in de buurt komen langzaam, echt heel langzaam, op gang. Bij eethuisjes komt meer rook uit de schoorsteen dan de bezetting van tafels rechtvaardigt. Ook op straat is het rustig. Het komt ongetwijfeld allemaal terug, maar behoedzaam en voorzichtig.

Dat vraag om volatiele reacties van de aandelenmarkten, die te snel over de rand van de crisis willen kijken. Die beweeglijkheid komt goed tot uitdrukking wat vannacht is gebeurd met de futures op de DAX en AEX: eerst meer dan een half procent in de min om vervolgens te draaien naar een winst van 1%. In Azië hogere koersen: Nikkei +6,5%, Australië +5,5%, Kospi +4,0% en een winst van rond de 2% voor Shanghai en Hong Kong.

Euro/dollar 1,0807. Euro/yuan 7,6525. Goud -1,6% op 1.611. Brent +1,0% op 27,76 dollar. Duitse Bunds +0,05 op min 0,32%. US Bonds +0,09 op 0,86%.

AEX

De AEX (461,73) is hard op weg naar de weerstand van 475. Zonder tussentijdse correctie lijkt een doorbraak niet waarschijnlijk voor een stijging naar de weerstand van 550. De eventuele tussentijdse correctie zal ook heftig zijn na de eerdere daling en daarop gevolgde herstelbeweging. In een tussentijdse correctie liggen steunniveaus op 450 en 425.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman U kunt mijn voor Cashcow geschreven berichten ook lezen op Twitter en/of Facebook.

Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

Volg mij via





Bekijk alle 14698 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht