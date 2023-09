AEX kan weinig anders dan afwachten

Beleggers hoeven voor vandaag en morgen geen hooggespannen verwachtingen te hebben. Amerika is dicht vanwege een feestdag.

Menigeen kijkt uit naar de publicatie woensdag van de notulen van de Fed, waarna het zoeken naar een aanwijzing over het monetaire beleid weer kan beginnen. Beleggers moeten echter vooral voor ogen houden dat de Amerikaanse inflatie van 3,2% zich positief heeft ontwikkeld maar nog altijd boven de doelstelling staat van 2%. Eens zal dat niveau worden bereikt, maar nu gaat het om de snelheid waarmee dat zal gebeuren.

Voor haussiers is het een opsteker dat de Aziatische aandelenmarkten plussen. Nikkei +0,5%, China +1,0%, Sensex +0,9% en Hong Kong +2,2%. Euro/dollar is beneden de 1,08 gedoken op 1,0783, wat vreemd is gezien de verwachting dat de rente in Europa langer zal stijgen dan in de VS. Brent is onveranderd 88,48 dollar.

