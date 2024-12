AEX: kans op eindejaarsrally miniem

De Amsterdams beurs is maandagmorgen lager van start gegaan. Na tien minuten handelen stond de index 0,7% lager op bijna 870 punten. Vanwege Kerstmis is er deze week een verkorte handelsweek. Er zijn nog vijf handelsdagen te gaan in 2024 en en er is weinig nieuws op de agenda dat de beurskoersen zal doen bewegen. Ook zijn veel beleggers al op vakantie.

De AEX sloot vrijdag ook met verlies. Beleggers waren in mineur, nadat de Amerikaanse Federal Reserve het aantal verwachte renteverlagingen in 2025 terugschroefde bij zijn laatste rentebesluit van dit jaar.

“De markt liet vrijdag een kleine daling zien. De AEX-index eindigde de dag op 875 punten, een daling van 0.4%. De index daalde deze week 2.0%. De index is hiermee zes van de laatste zeven dagen gedaald”, zo stelt Investtech.com.

Een positief punt is dat de beurzen in de VS afgelopen vrijdag herstelden. De S&P 500 won 1,1 procent, de Dow Jones index ging 1,2 procent hoger en de Nasdaq eindigde 1,0 procent in de plus. Ook werd in de VS een zogeheten shutdown afgewend. Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden en de Senaat stemden vrijdagavond laat in met een tijdelijke begroting

Na de bekendmaking van de Fed is de kans een eindejaarsrally op de beurzen echter flink afgenomen. Analisten van DEGIRO beschrijven dit fenomeen als volgt: “Een eindejaarsrally is een flinke stijging van de koersen aan het einde van jaar. Dit gebeurt typisch in de laatste vijf handelsdagen van het oude jaar en in de eerste twee van het nieuwe jaar. De term is in 1972 bedacht door Yale Hirsh in de ‘Stock Trader’s Almanac’. Hij zag dat de S&P 500 in die zeven dagen gemiddeld 1,5% groeide in de periode 1950 tot 1971. Dit patroon herhaalde zich inde jaren daarna. Sinds 1945 is er in meer dan 75% van de gevallen een eindejaarsrally geweest.”

De Aziatische beurzen lieten vanmorgen een positief beeld zien. De Japanse Nikkei-index steeg met 1,2% en de Hang Seng in Hongkong klom met 0,7%. De Aziatische beurzen profiteerden van het hogere slot op Wall Street afgelopen vrijdag.

