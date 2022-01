AEX kansrijk maar in greep van de rente

De aandelenmarkten zijn gevangenen van de renteangst. Goldman Sachs houdt er rekening mee dat de Fed dit jaar tot 4 keer de rente zal verhogen.

Trading Economics verwacht dat in de VS de inflatie zal dalen van 7,0% naar 2,3% in Q4 van dit jaar. Het rendement op 10-jarige staatsleningen zal echter stijgen van 1,7758% naar 2,0467%. De Fed zal later deze week haar monetaire beleid aanscherpen.

Het verloop van de inflatie zal grillig zijn door verstoorde vraag- en aanbodverhoudingen. In Beijing hebben enkele containerbedrijven de activiteiten vanwege corona al stilgelegd. Tarieven voor luchtvracht stijgen al enige tijd; zijn met 50% gestegen tot 9,59 dollar per kilo sinds midden januari voor vervoer van China naar Noord-Europa. Geopolitieke spanningen maken het verloop van de inflatie nog grilliger. Het militair getrappel van Rusland wordt alsmaar luider om in te grijpen in Oekranië. In Europa is de gasprijs sinds begin dit jaar met ruim 12% gestegen top 78,98 euro per megawatt-uur, maar staat de helft lager dan eind vorig jaar.

Azië laat ondanks de hogere futures voor Amerika een verdeeld beeld zien. Nikkei onveranderd, Shanghai +0,2% en Sensex -0,9%. Brent +0,9% op 88,76 dollar en goud +0,2% op 1.837.

De AEX zit erg dicht bij de ondergrens van de bandbreedte

