AEX kijkt door Koude Oorlog naar bodems

De AEX zal vooralsnog vooral last hebben van oplopende geopolitieke spanningen tussen de VS en China. Waar ligt de bodem voor de AEX.

Beleggers vrezen in toenemende mate de terugkeer van de Koude Oorlog. Dat vuur is aangewakkerd doordat de VS de Chinese ambassade in Houston heeft gesloten. Dit zal ongetwijfeld tot tegenmaatregelen leiden. De angst is in ieder geval merkbaar op de valutamarkt. Dollar/yuan is +0,6% en euro/yuan is bijna 1% hoger op 8,1154. De euro/yuan heeft hiermee een eerste aanval gedaan op de weerstand van 8,10, een niveau dat in 2018 niet kon worden doorbroken. Bij een definitieve doorbraak is een stijging mogelijk tot boven de 8,60.

Spanning

De spanning op de aandelenmarkt is vergelijkbaar. De AEX en andere beurzen hebben last van negatieve krachten buiten de kapitaalmarkt als de geopolitieke spanning en de ontwikkeling van het coronavirus. Kwartaalcijfers die worden gepubliceerd laten zien hoe vertekend het beeld is door de pandemie, die de aandelenmarkt de hoop begint te ontnemen op een spoedig herstel. Er is niet veel voor nodig om te gaan geloven in een W-vormige ontwikkeling.

De AEX daalde gisteren met 1,4% naar 572,90. Er is enige hoop, omdat de Amerikaanse beurzen in de vroeg premarket hoger staan als reactie op de kwartaalcijfers. Daarmee zijn de charttechnische risico’s voor de AEX nog niet verdwenen. Potentie omhoog is op dag-, week- en maandbasis veelal niet meer dan een stijging van de AEX iets boven de 600 in combinatie met de dreiging van een valse doorbraak. De bodems liggen op respectievelijk 555, 430 en 487. Het blijft vreemd dat de bodem op weekbasis van 430 lager ligt die de 487 op maandbasis.

Geschreven door: Eddy Schekman

Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

