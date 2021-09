AEX kijkt liever naar uitstel tapering dan naar corona

De ontwikkeling van de Amerikaanse inflatie geeft de Europese aandelenmarkten een zetje. De opgaande beweging wordt misschien nog wel meer gevoed door de hoop op een aanval van de AEX op de grens van 800.

In de premarket staan de Europese indices tot 0,2% hoger. In de VS is de inflatie op jaarbasis gedaald naar 5,3% van 5,4% in de daaraan voorafgaande twee maanden. De daling wordt toegeschreven aan de ontwikkeling van het coronavirus, de deltavariant. Hierdoor daalden de prijzen van gebruikte auto’s en de transportkosten. De prijzen van voedsel waren hoger.

Veel cijfers uit China. De industriële productie steeg in augustus met 5,3% na +6,4% een maand eerder. De detailhandelsverkoop nam af naar +2,5% van +8,5% een maand eerder en tegen een raming van +11,5%. De stijging van de huizenprijs daalde naar +4,2% in augustus op jaarbasis na +4,6% een maand eerder. De investeringen in vaste activa was +8,9% in de periode jan-aug tegen +10,3% in de periode jan-sept.

De beurzen in Azië laten zich duidelijk niet leiden door verwachting van sommige analisten dat de Amerikaanse inflatiecijfers tapering zullen uitstellen. In Azië lijkt men meer oog te hebben voor de oorzaak: de deltavariant van het coronavirus. Nikkei -0,5%, CSI 300 -0,7%, Shanghai 50 -0,6%, Sensex +0,4%, Hong Kong -1,4% en Australië -0,2%.

Rentemarkten zijn vrijwel onveranderd: Duitse Bunds min 0,3360% en US Bonds 1,2803%. Euro/dollar 1,1804. Euro/yuan 7,6034. Bitcoin -0,3% op 46.960, goud onveranderd 1.803 en Brent +0,7% op 74,11 dollar.

