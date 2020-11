AEX klaar voor de aanval

De reactie van traders op de Amerikaanse presidentsverkiezing lijkt voorbij. Dow Jones en Nasdaq bewegen weer als normaal.

In Amerika deed de Nasdaq het gisteren relatief goed met een winst van 2% bij een nagenoeg onveranderde Dow Jones. In de premarket een vergelijkbaar beeld. Nasdaq meer dan 2% hoger bij een verlies voor de Dow van 0,5%. Europa staat in de premarket 0,7% lager, wat vooralsnog een overdreven teruggang is. De ECB heeft aangegeven bereid te zijn om aanvullende maatregelen te nemen.

In Azië is het beeld zoekende. Nikkei +0,6%, Shanghai -0,5% en Kospi -0,3%. Voor Alibaba en JD.Com wordt de recordverkoop op Vrijgezellendag (11/11) overschaduw door regelgeving van de Chinese overheid, die de groeiende machtspositie van deze data verzamelende bedrijven aan banden wil leggen. In feite een vergelijkbare actie als in de VS en Europa. Beide bedrijven hebben hierop ‘geantwoord’ door hun verkoopinspanningen te vergroten met andere labels ofwel andere apps.

11/11

JD.Com was gisteren in de VS 3,5% in herstel op 82,84 dollar. De bandbreedte bedraagt 55-91 dollar. De RSI van 65 staat onder druk. De koers/winst bedraagt 42.

Alibaba was gisteren 0,33% lager op 265,65 dollar. In Hong Kong staat de koers 2,9% in de plus op 255,60 dollar. De koers/winst bedraagt 39. De bandbreedte bedraagt 227-320. De RSI heeft op 51 nog geen koopsignaal gegeven.

Euro/dollar 1.1771. Euro/yuan 7,7937. Goud +0,3% op 1.870,15. Brent +0,1% op 43,84 dollar. Duitse Bunds -0,02 op min 0,50%. US Bonds -0,04 op 0,94%.

De AEX (599,21) kan met een lichte kentering van het sentiment in de premarkt de opgaande va gisteren weer oppakken en een aanval doen op de grens van 600.

