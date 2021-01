AEX klampt zich vast aan januari-effect

Misschien wel sterker dan in andere jaren zullen de beleggers zich in 2021 vastklampen aan hoop.

In veel beleggingsjaren is gebleken dat januari de rest van het jaar kan gaan voorspellen. De ontwikkeling in de eerste maand van het jaar zou bepalend zijn voor de rest van het jaar, dus winst in januari is winst voor het hele jaar. De kans op het gelijk van deze beurswijsheid is 85%.

De spanningen in het nieuwe beursjaar 2021 tussen China en de VS blijven. VS-president Trump wil de delisting van Chinese telecombedrijven uitgevoerd zien voor de machtsoverdracht, wat het einde betekent van de Amerikaanse beursnotering van China Telecom, China Mobile en China Unicom. President-elect Biden zal waarschijnlijk geen sterk versoepelde houding aannemen tegenover China. Tegenover deze spanningen staan wel aanhoudende concurrentie, druk op de prijzen en een afremmend renterisico.

De futures voor de Amerikaanse beurzen staan in de premarket vrijwel onveranderd. Azië is overwegend hoger. Nikkei -0,6%. Shanghai +0,9%. Kospi +2,4%. Australië +1,3%.

Euro/dollar 1,2255. Pond/dollar 1,3696. Euro/yuan 7,9065. Goud +1,3% op 1.922,37. Brent +1,1% op 52,37 dollar. Duitse Bunds onveranderd min 0,58%. US Bonds +0,03 op 0,95%.

