AEX komt nauwelijks van zijn plaats

De AEX stond vrijdag na twintig minuten handelen vrijwel onveranderd op 704 punten. AkzoNobel was koploper bij de hoofdfondsen.

Beleggers reageerden woensdag nog negatief op de kwartaalcijfers van AkzoNobel. Het aandeel verloor 2%. Het verfbedrijf stelde dat sommige klanten minder investeren omdat de consumentenbestedingen onder druk staan. Maar vrijdag kreeg het aandeel er 1,5% bij.

Donderdagavond publiceerde IT-bedrijf Snap in de VS nabeurszwakke resultaten. Ook wilde het geen indicatie geven van de resultaten in het lopende derde kwartaal. Het verloor nabeurs ongeveer een kwart van zijn beurswaarde. De techfondsen op het Damrak reageerden gemengd op het nieuws. ASML stond in de min, terwijl ASMI en Besi plussen lieten zien.

Signify was met een verlies van 1% de grootste daler in de AEX.

Donderdag sloot de AEX bijna 1,2% hoger na de eerste renteverhoging van de ECB in elf jaar tijd. Voor het eerst in bijna anderhalve maand tijd eindigde de Amsterdamse hoofdindex boven de 700 punten.

